Inter verso il Benfica: i 90 minuti più lunghi tra sogni, crisi e premio impossibile

Inzaghi e gran parte dei calciatori si giocano tutto in Champions League. Intanto si sparge la voce di un possibile bonus per il quarto posto...

A meno che la crisi perenne di risultati in campionato non trascini l'umore nero pure in Champions League, c'è da scommettere che l'Inter contro il Benfica mostri un'altra veste rispetto a quella vista contro il Monza, il vestito europeo si addice meglio ai nerazzurri che nelle serate da grande palcoscenico trovano modo di auto-motivarsi, visto che il "banale" campionato sembra non stuzzicare gran parte della rosa. Sarà più questa variabile piuttosto che il rischio di giocarsi panchina (Simone Inzaghi) e futuro (molti calciatori, non solamente quelli in scadenza) a tenere la barra dritta mercoledì a San Siro, poi a seconda del risultato - è pur sempre un quarto di finale, pensare di essere già allo step successivo sarebbe folle - non si vedono alternative: con la semifinale nulla cambierà, con l'eliminazione la possibilità di vedere un altro allenatore alla ricerca del quarto posto e della finale di Coppa Italia sarebbe altissima.

INTER, UN PREMIO PER LA QUALIFICAZIONE CHAMPIONS? In un momento così delicato e nero dal punto di vista dell'umore, è quantomeno paradossale considerare l'idea di destinare un premio economico alla squadra in caso di qualificazione alla prossima Champions. Cadere nel populismo è un attimo ("Con tutti i soldi che già prendono?") ma come dare torto a tal pensiero, pur se di pancia. L'Inter ha il secondo monte stipendi del campionato dopo la Juventus, il terzo allenatore più pagato della Serie A, è reduce da un primo e due secondi posti e a livello di rosa quantomeno è al livello delle altre contendenti: davvero servono soldi per motivare i giocatori? Sarebbe una sconfitta a ogni livello: la società perché non riesce a far passare il messaggio, l'allenatore perché non riesce a dare le giuste motivazioni e il gruppo perché dimostra di avere sempre bisogno di qualcuno per trovare concentrazione e attenzione. Per questo crediamo che la notizia riportata dalla Gazzetta dello Sport non avrà seguito, anche se nel calcio si è già visto tutto e il contrario di tutto.

INTER, CONTRO IL BENFICA IL SOGNO SEMIFINALE Alla squadra va dato atto che il palcoscenico Champions sia così affascinante e per certi versi inaspettato da dover per forza distrarre: il sogno europeo di arrivare a un solo step dalla finale inconsciamente può togliere forze psico-fisiche, d'altro canto la società da tempo - una volta preso atto della sgommata del Napoli - ha posto come unico paletto in campionato il quarto posto, senza velleità di stare agganciati al treno azzurro ormai lanciato a folle velocità. Se ogni volta la storia si ripete, tra gol sbagliati o mancanza di concentrazione per novanta minuti, non si può troppo gridare alla sfortuna o alla bravura dei portieri avversari: restano otto partite da giocare (non facilissime, tra l'altro: in mezzo ci sono Roma, Lazio, Atalanta e Napoli...) e due/tre punti da recuperare (in caso di arrivo a pari punti contano punti negli scontri diretti, poi gol negli scontri diretti e al momento c'è parità col Milan, poi differenza reti generale e ora i nerazzurri sono a +14 contro il +12 dei cugini), non è ancora scritta la parola fine su ogni fronte. Ma se continuerà a mancare l'anima, guardare il calendario o fare calcoli sarà solamente un giochetto a tenere viva la fiammella fino a quando non ci sarà più nemmeno la matematica a salvare la faccia.

