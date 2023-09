Champions League, Real Sociedad-Inter 1-1: Lautaro salva l'Inter all'87'

REAL SOCIEDAD-INTER 1-1

Inzaghi pareggia la prima della fase a gironi: il capitano risponde nel finale al gol di Méndez

Real Sociedad-Inter 1-1: le foto del match





























































1 di 32 © afp SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp

© afp 1 di 32 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Inizia con un pareggio il cammino nella Champions League 2023/2024 dell'Inter vicecampione d'Europa: all'Anoeta, finisce 1-1 in casa di una scatenata Real Sociedad. Spagnoli avanti al 4' con il gol di Méndez dopo il palo colpito da Barrenetxea, ma all'87' Lautaro insacca e salva Inzaghi dal ko al debutto. I nerazzurri sono così appaiati ai baschi a -2 dal Salisburgo, che sorprende tutti e vince 2-0 in casa del Benfica.

LA PARTITA

L'Inter evita il ko al debutto in Champions League e lo fa aggrappandosi a Sommer e a Lautaro Martinez che, nonostante una serata tutt'altro che eccellente, sigla l'1-1 che salva Inzaghi. All'Anoeta, gli spagnoli partono fortissimo e al 3' colpiscono già un palo con Barrenetxea, ma il vantaggio è rimandato di un solo minuto: sbagliano Sommer e Bastoni, Méndez recupera palla e col sinistro buca lo svizzero per l'1-0 dei baschi. I nerazzurri non riescono a rendersi pericolosi e chiudono il primo tempo senza fare un solo tiro in porta, pur riuscendo a limitare i problemi in difesa dati dalla partenza in quinta dei padroni di casa. Le poche occasioni che arrivano, come quella per Arnautovic, sono annullate per fuorigioco. Nel finale, la Real Sociedad attacca ancora e colpisce una traversa con Oyarzabal che parte però da posizione irregolare, poi Sommer salva su Kubo, tra i meno coinvolti nel gioco nel corso del primo tempo.

Il copione, però, non cambia ad inizio ripresa: Sommer deve subito compiere due miracoli su Méndez e Oyarzabal, così Inzaghi rompe gli indugi. Al 55', infatti, entrano Dimarco, Frattesi e Thuram per Bastoni, Asllani e Arnautovic. Al 64', Barella sembra farsi espellere, ma Oliver corregge l'iniziale cartellino rosso dopo l'on-field review: l'ex Cagliari non voleva colpire su Méndez. La Real Sociedad però insiste e colpisce una traversa con Merino di testa da calcio d'angolo. L'Inter troverebbe anche il pareggio al 79', ma la rete viene annullata per il fuorigioco dell'assistman Carlos Augusto. Il pareggio arriva comunque all'87': un tiro cross di Frattesi ad azione data per morta diventa l'assist vincente per Lautaro, che fa 1-1. Trovato il pareggio, l'Inter trova il clamoroso ribaltone che, però, non arriva: finisce così 1-1, con i nerazzurri che trovano un pareggio che, per come si era messa la partita, vale oro.

Un punto da non sottovalutare perché, nell'altro match del girone, il Salisburgo sorprende tutti e batte 2-0 il Benfica, prossimo avversario dei nerazzurri a San Siro. Konaté sbaglia un rigore dopo 3 minuti, poi Silva si fa espellere e provoca il secondo penalty che Simic, al 15', trasforma. Ad inizio ripresa, il raddoppio di Gloukh (51'): gli austriaci sono primi nel girone, i portoghesi ultimi.

IL TABELLINO

REAL SOCIEDAD-INTER 1-1

Real Sociedad (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney (17' st Munoz 6); Méndez (40' st Pacheco), Zubimendi, Merino; Kubo (27' st Odriozola), Barrenetxea (17' st Cho), Oyarzabal (27' st Sadiq). A disp.: Ayesa, Marrero, Zakharyan, Olasagasti, Turrientes, Gonzalez, Magunacelaya. All.: Alguacil

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij (31' st Acerbi), Bastoni (10' st Dimarco); Dumfries, Barella, Asllani (10' st Frattesi), Mkhitaryan(25' st Sanchez), Carlos Augusto; Arnautovic(10' st Thuram), Lautaro Martinez. A disp.: Di Gennaro, Audero, Klaassen, Bisseck, Darmian. All.: Inzaghi

Arbitro: Oliver (Ing)

Marcatori: 4' Méndez (R), 42' st Lautaro (I)

Ammoniti: Asllani (I), Mkhitaryan (I), Frattesi (I), Merino (R), Traoré (R), Zubeldia (R)

Note: recupero 1'+6'

LE STATISTICHE

-Lautaro Martínez ha firmato 11 gol con la maglia dell’Inter in Champions League, agganciando al terzo posto Hernán Crespo nella classifica all-time dei marcatori nerazzurri nella competizione, dietro soltanto a Julio Cruz (13) e Adriano (14).

-Il gol di Lautaro Martínez è il numero 200 siglato dall'Inter in Champions League: quella nerazzurra diventa così la terza squadra italiana a raggiungere questo traguardo dopo la Juventus (344) e il Milan (250).

-Lautaro Martínez ha segnato con il primo tiro nello specchio effettuato dall’Inter contro la Real Sociedad all’87’.

-Prima della gara contro la Real Sociedad l’ultima volta in cui l’Inter ha segnato un gol con l’unico tiro nello specchio del match in Champions League è stata nel novembre 2018, contro il Barcellona, grazie alla rete di Mauro Icardi.

-Era da dicembre 2021/febbraio 2022 che l’Inter non subiva gol per due partite consecutive in Champions League (vs Real Madrid e Liverpool in quel caso).

-L’Inter ha pareggiato le ultime due trasferte contro squadre spagnole in Champions League, dopo avere chiuso in parità soltanto una di tutte le precedenti 12 sfide lontano da casa nella competizione (1V, 10P).

-Il gol di Brais Méndez al 3:45 è il più veloce subito dall’Inter in una partita di Champions League da quello incassato contro il Manchester United, l’11 marzo 2009, per mano di Vidic, al 3:27.

-Due dei quattro gol più veloci subiti dall’Inter in Champions League sono arrivati contro squadre spagnole: quello contro la Real Sociedad al 3:45 e la rete contro il Villarreal, il 29 marzo 2006, di Forlán, dopo soltanto 45 secondi dal fischio di inizio.