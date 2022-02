Inter, Bastoni scalda il derby: "Assolutamente mai al Milan"

VERSO IL DERBY

Il difensore è interista da sempre: "Spero Calhanoglu possa ripetersi, ma l'importante è non perdere"

L'attesa sta per finire, la Serie A torna in campo e lo fa proponendo subito un derby di altissima classifica tra Inter e Milan. Dopo il mercato, ad incendiare l'attesa ci ha pensato Alessandro Bastoni, difensore nerazzurro e interista da sempre: "E' una emozione incredibile ed è fondamentale. L'importante sarà non perdere, poi spero che Calhanoglu possa ripetersi".

Una vita in nerazzurro e una possibilità, quella di passare dall'altra parte della città di Milano, che il difensore non prende in considerazione: "Ogni giocatore fa delle scelte - ha commentato Bastoni a DAZN -, ma per quanto mi riguarda non c'è neanche lo 0.1% di possibilità che possa scegliere di andare al Milan".

Discorso diverso da quello fatto da Calhanoglu per il percorso inverso: "Mi ricordo come se fosse ieri i fischi dell'andata, un caos incredibile e un momento di grande tensione. Spero si possa ripetere".

L'Inter è lanciata verso lo scudetto e battendo il Milan si toglierebbe un'altra concorrente: "Sarà fondamentale comunque non perdere punti contro le piccole per avere il tesoretto conquistato negli scontri diretti - ha concluso Bastoni -. L'importante è non perdere, ma poi il campionato è lungo. L'anno scorso a questo punto non eravamo ancora in testa alla classifica e poi abbiamo vinto con 10 punti di vantaggio. E' troppo presto, può succedere di tutto".