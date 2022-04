Inter, Bastoni: "Perché mia figlia si chiama azzurra? La prossima la chiamiamo Nera"

Una confessione, che nasconde un piccolo, ma se ci si pensa bene molto grande, giuramento di fedeltà eterna. "Ho una figlia che si chiama Azzurra. Per la Nazionale? In realtà abbiamo intenzione di farne un'altra e chiamarla Nera...". Queste le parole di Alessandro Bastoni nell'ultima intervista rilasciata a Dazn. La dichiarazione passata quasi inosservata, tra una domande e l'altra, ha mandato in visibilio i tifosi, che chiaramente leggono in queste parole una promessa di amore perpetuo per l'Inter. Quanto detto è ancora più pesante se pensiamo che il giocatore ha solo 23 anni. Le voci di mercato sul suo conto si rincorrono: difficile trovare un difensore più giovane con una così ampia e convincente esperienza internazionale. A quanto pare, però, nella testa del difensore nerazzurro (per l'appunto) le idee sono già molto chiare.

Getty Images