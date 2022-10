Inter: col Barcellona Lautaro Martinez in bilico, ci sarà Onana in porta

VERSO inter-barça

Affaticamento per Lautaro, si scalda Correa. Handanovic in panchina in Champions League

© Getty Images L'Inter che ha un bisogno disperato di rialzarsi attende notizie dai muscoli di Lautaro Martinez, che ha finito la partita contro la Roma con un leggero affaticamento: solo a ridosso della rifinitura si saprà se Simone Inzaghi potrà averlo a disposizione contro il Barcellona (domani sera ore 21, diretta su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it) o meno. Romelu Lukaku, invece, sarà sicuramente indisponibile: la data del rientro non è ancora chiara e potrebbe andare oltre il Sassuolo. In porta previsto il rientro di André Onana, anche perché Samir Handanovic contro i giallorossi ancora non ha convinto.

QUESTIONE LAUTARO - L'argentino sabato aveva lasciato il campo tenendosi la coscia, una prima diagnosi parlava di semplice affaticamento, conseguenza del tour de force partito dall'impegno con la nazionale argentina, proseguito con il viaggio di rientro e chiuso con i 90' contro la Roma. Se oggi il Toro (che spinge per esserci) dovesse avvertire ulteriore fastidio si procederà con gli esami, lasciando Inzaghi in una posizione scomoda: rischiarlo potrebbe essere un azzardo, se l'infortunio peggiorasse poi Lautaro potrebbe dover stare fuori a lungo. D'altro canto all'attacco manca già Lukaku, restano solo Dzeko, che giocherà, e Correa, in attesa di una nuova chance da titolare.

PORTE GIREVOLI - Dalla parte opposta dello schieramento sembra tutto apparecchiato per il ritorno di Onana tra i pali, in un'alternanza con Handanovic che andrà al più presto sistemata con una decisione definitiva. A proposito, martedì potrebbe rivedersi de Vrij: Acerbi (che tiene comunque vivo il ballottaggio) non è stato il peggiore del terzetto difensivo ma la maggiore esperienza dell'olandese potrebbe far comodo a una retroguardia in difficoltà.