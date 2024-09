Inter, Antonello risponde a Commisso: "Abbiamo sempre rispettato le regole"

INTER

L'ad corporate nerazzurro ha parlato anche della questione stadio: "Restare a San Siro? Non ci sono risposte certe"

Alessandro Antonello ha voluto rispondere alle parole di Rocco Commisso, che nei giorni scorsi aveva lanciato una serie di frecciatine rivolte alle big della Serie A, Inter in testa: "L'Inter ha sempre rispettato le regole e continuerà a farlo", sono state le dichiarazioni dell'ad corporate nerazzurro, incalzato dai cronisti nei pressi della sede del club. Il presidente della Fiorentina, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, aveva parlato di club che in questi anni hanno vinto "grazie a situazioni debitorie assurde, che li hanno portati quasi alla bancarotta e poi nelle mani di fondi a causa della mancata restituzione dei prestiti ricevuti". Il numero uno del club viola aveva poi attaccato l'ex presidente nerazzurro Steven Zhang ("non si sa più dov'è") e si era persino detto dubbioso sulla regolarità dei campionati: "mi chiedo ancora se chi ha vinto in certi anni poteva essere iscritto al campionato".

Antonello ha risposto anche a un paio di domande riguardanti la questione stadio, che ormai si trascina da anni senza una soluzione in vista: "Ci incontreremo con il sindaco nei prossimi giorni - ha fatto sapere il dirigente nerazzurro -. Se c'è la possibilità di rimanere a San Siro? Per ora non ci sono risposte certe".

