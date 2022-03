Inter: ancora a parte Brozovic e De Vrij, c'è ottimismo per la Juve

DERBY D'ITALIA

Recuperato al 100% Lautaro Martinez, tra giovedì e venerdì gli ultimi rientri dei nazionali

Al derby d'Italia mancano solo cinque giorni e in casa Inter si comincia a fare sul serio in vista del big match cruciale per la corsa scudetto. In attesa del rientro degli ultimi giocatori impegnati con le rispettive nazionali, Inzaghi sta cercando di testare le condizioni di tutti e recuperare più pedine possibili. Marcelo Brozovic e Stefan De Vrij hanno svolto ancora lavoro personalizzato per tornare al top, ma mercoledì o giovedì al massimo torneranno in gruppo e, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbero essere disponibili domenica contro la Juve. Tutto liscio invece per Lautaro Martinez, recuperato al 100% dopo la positività al Covid-19 prima della sosta. Getty Images

Vedi anche inter Inter, la Nord diserta la trasferta di Torino: "Abbiamo le nostre ragioni"

Il "Toro" si è già unito ai compagni di squadra e scalpita in vista del derby d'Italia. Quanto invece a Brozovic e De Vrij, dall'infermeria nerazzurra filtra grande ottimismo. Lo staff medico ha infatti sottoposto entrambi a sedute di fisioterapia e allenamenti personalizzati con l'obiettivo di risolvere i rispettivi problemi al polpaccio in tempo per riprendere gli allenamenti col resto della squadra in vista della delicata sfida con la Juve. Tra mercoledì e giovedì ad Appiano inoltre si rivedranno anche gli altri nazionali con i sudamericani Sanchez, Vidal e Correa che dovrebbero chiudere i rientri e completare la rosa a disposizione di Inzaghi.