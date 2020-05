Inter, anche Conte fa il tampone per il Covid-19

INTER

Prima i giocatori, perché il numero di tamponi per il coronavirus a disposizione dello staff medico dell'Inter non era sufficiente per tutti. Una settimana dopo è arrivato il turno di Antonio Conte, che in questi giorni ad Appiano è stato costretto a guardare i suoi giocatori a distanza, del suo staff e della dirigenza nerazzurra. Presenti al Centro Sportivo nerazzurro anche il dg Beppe Marotta, il ds Piero Ausilio e il vicepresidente Javier Zanetti.

Conte è arrivato ad Appiano intorno alle 8.30 e da quell'ora sono iniziati i test per lui e i suoi collaboratori. I risultati dei tamponi sono attesi per domenica. A quel punto, se l'esito sarà negativo, il tecnico nerazzurro potrà tornare a seguire i suoi giocatori da bordo campo. Intanto la squadra ha proseguito gli allenamenti individuali per l'ottavo giorno consecutivo, divisa in due gruppi.