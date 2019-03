Inter, altra grana per Spalletti: si ferma Lautaro

28/03/2019

Nel giorno del discorso dell'ex Re - Icardi parlerà alla squadra finalmente al completo dopo la pausa per le nazionali - Luciano Spalletti deve fare i conti con un'altra, inattesa, emergenza: Lautaro Martinez , uscito anzitempo nel match dell' Argentina contro il Marocco , si sottoporrà oggi ad accertamenti per verificare se il problema avuto in nazionale sia solamente un affaticamento muscolare o qualcosa di più preoccupante. In ogni caso è probabile che il Toro possa essere tenuto a riposo contro la Lazio aumentando, di fatto, le possibilità di una convocazione di Icardi - pressoché certa - e di un suo possibile utilizzo almeno a gara in corso.

Già senza De Vrij, costretto a saltare la sfida con i biancocelesti e con ogni probabilità anche il turno infrasettimanale, il tecnico nerazzurro dovrà decidere chi schierare al centro dell'attacco. Ben inteso: in questo momento non si può escludere nemmeno un recupero di Lautaro, ma è evidente che tutto sarà più chiaro dopo gli accertamenti medici e che la situazione consiglia di non rischiare il giocatore.



Il tutto, come detto, nel giorno di Icardi, tornato ad allenarsi ma da oggi, concretamente, alle prese con il resto della squadra (ieri primo contatto, positivo, con Perisic, schierato con lui in partitella). Da Maurito ci si attende un discorso, quale sia il contenuto è impossibile saperlo anche se è ipotizzabile che si metta a disposizione del gruppo, passo che i compagni attendono e sono pronti ad accogliere positivamente. Questo dovrebbe bastare per chiudere, almeno fino al termine della stagione, un capitolo nero della sua esperienza interista e l'antipasto di un rilancio in pieno stile di Icardi. Quando tornerà titolare lo deciderà Spalletti e ovviamente dipenderà dalla capacità dell'argentino di ritrovare in fretta il passo partita. Intanto davanti dovrebbe, o potrebbe, giocare Keita. Ma l'ex capitano, sia pure in panchina, scalpita. Il suo momento sta per tornare.