Inter: alla ripresa squadra quasi al completo ma Lautaro e Sanchez tornano a ridosso del derby

Tre giorni di riposo per tirare il fiato e ritrovare energie dopo un tour de force con due partite da 120' nel giro di una settimana poi mercoledì pomeriggio l'Inter si ritroverà ad Appiano per cominciare a preparare il derby del weekend del 5-6 febbraio, primo ostacolo di un ciclo terribile dopo la sosta per le Nazionali: poi Roma in Coppa Italia, Napoli in trasferta in campionato e l'andata degli ottavi di Champions League a San Siro contro il Liverpool. Dopo il pareggio di San Siro tra Milan e Juve, l'Inter arriva alla sfida contro i rossoneri con + 4 in classifica e una gara da recuperare, quella contro il Bologna. Ma per Inzaghi, già a partire dalla stracittadina, la squadra "deve tornare ad essere più feroce".