Inter, Acerbi sorpassa de Vrij: l'azzurro verso un posto da titolare nel derby

VERSO INTER-MILAN

L'ex Lazio pronto al debutto stagionale dopo aver smaltito il risentimento muscolare al soleo della gamba destra

© Getty Images Francesco Acerbi, smaltito il risentimento muscolare al soleo della gamba destra rimediato a inizio agosto nel pre-campionato, è pronto al debutto stagionale e dovrebbe guidare la difesa dell'Inter nel derby. Il difensore ex Lazio, tornato a lavorare in gruppo qualche giorno fa, ha sorpassato Stefan De Vrij, in campo 45' con l'Olanda e autore di un ottimo inizio di stagione, nelle gerarchie di Simone Inzaghi. Ai suoi lati confermati Darmian e Bastoni, con Pavard pronto a dare una mano dalla panchina.

Lo stesso allenatore nerazzurro, nella conferenza pre-partita, non aveva nascosto di avere diversi dubbi dopo la sosta per le Nazionali: "Dubbi di formazione ce ne sono sempre, oggi ancor di più perché ho visto Lautaro solo ieri per mezz'ora, Sanchez e Cuadrado li vedrò oggi per cui devo valutare capendo che alcuni hanno giocato 180 minuti e altri 45". Uno di questi riguardava il centrale della difesa a tre, ballottaggio che ha visto prevalere Acerbi.

