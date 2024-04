Infortuni a parte, il turnover può attendere: Inzaghi non cambia per Udine

VERSO UDINESE-INTER

La capolista, al netto del forfait di Bastoni e di De Vrji acciaccato, schiererà comunque la formazione migliore

Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni salteranno la trasferta di Udine. Lo staff nerazzurro non vuole correre rischi in vista del mese decisivo che può portare alla seconda stella. Il difensore italiano, che ha rimediato un leggero affaticamento ai flessori in settimana, e quello olandese, si sono allenati a parte rispetto al resto del gruppo nell'ultima seduta dell'Inter. Entrambi lavoreranno per rientrare al top domenica prossima a San Siro contro il Cagliari.

Per il resto nessun ricorso al turnover. Udine è un'ulteriore tappa in vista di un traguardo sempre più vicino e, visto che i nerazzurri non hanno impegni infrasettimanali, c'è la volontà di schierare la formazione migliore da qui al 22 aprile quando, nei sogni della capolista, c'è l'obiettivo di conquistare il tricolore in un derby in casa della San Siro rossonera. Turnover solo obbligato, quindi, con Sommer che torna tra i pali, mentre in difesa ci saranno Pavard, Acerbi e Carlos Augusto, sulla destra Dumfries sembra favorito su Darmian, con Dimarco a sinistra. In mezzo al campo i soliti Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con la coppia Lautaro-Thuram in avanti Arnautovic torna a disposizione ma partirà dalla panchina.