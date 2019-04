Incontro arbitri-club, Marotta: "Il Var è indispensabile, ma va perfezionato"

08/04/2019

In Serie A non è stato un weekend felice per gli arbitri, al centro di numerose polemiche per diverse decisioni discutibili. Lunedì mattina, in Lega Calcio a Milano, è avvenuto un incontro tra i vertici dei direttori di gara e club, compresi allenatori e capitani. "E' stato un incontro proficuo, l'evoluzione del calcio italiano ha bisogno della tecnologia - commenta l'.a.d. dell'Inter Marotta -. Il Var è indispensabile, poi bisogna perfezionarlo".