In bici contro un Suv: grave incidente per il preparatore dei portieri dell'Inter Bonaiuti

Grave incidente stradale a Grottammare (Ascoli Piceno) per il preparatore dei portieri dell’Inter, Adriano Bonaiuti. Mentre si stava allenando in bici, il collaboratore di Antonio Conte si è scontrato con un Suv che stava uscendo in retromarcia da un cancello mentre scendeva verso la statale Adriatica. Soccorso immediatamente sul posto e rianimato, l'ex estremo difensore di Juve Sambenedettese e Padova è stato trasportato in code rosso in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona, dove è stato stabilizzato. Ora è fuori pericolo: è cosciente e non è in pericolo di vita.