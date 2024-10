I pm di Milano: "L'Inter intrattiene indirettamente rapporti con criminalità organizzata"

I PM DI MILANO

Nei prossimi giorni Inzaghi, Calabria, Skriniar e Zanetti potrebbero essere ascoltate come persone informate sui fatti

© Getty Images Col passare delle ore emergono nuove indiscrezioni, intercettazioni e altri contenuti del fascicolo che ha portato alla custodia cautelare degli ultras di Inter e Milan arrestati lunedì con gravi accuse. Nelle varie carte firmate dai pm di Milano, Paolo Storari e Sara Ombra si può leggere che "Nella attualità, alternando atteggiamenti variabili tra agevolazione colposa e sudditanza, l’Inter intrattiene (indirettamente) rapporti con la criminalità organizzata e con la criminalità da stadio, incapace di interrompere in maniera netta tali relazioni". Ricordiamo che sia i nerazzurri che il Milan non sono indagati.

Importante sottolineare come la Procura di Milano ha avviato anche un cosiddetto "procedimento di prevenzione" nei confronti dei rossoneri e dell'Inter, società le quali dovranno dimostrare, in un contraddittorio, di aver reciso i legami con il mondo ultrà, soprattutto sul fronte della gestione dei biglietti per le partite. Altrimenti si potrebbe arrivare, davanti alla Sezione misure di prevenzione del Tribunale, a un provvedimento di amministrazione giudiziaria.

Intanto, sempre la Procura milanese potrebbe ascoltare, come persone informate sui fatti, anche l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, il vicepresidente Javier Zanetti, l'ex difensore nerazzurro, ora al Psg, Milan Skriniar, e il capitano del Milan Davide Calabria. Nei prossimi giorni infatti inizieranno delle audizioni dei testimoni i cui nomi compaiono negli atti.