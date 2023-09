Handanovic lascia il calcio giocato: resterà all'Inter con un ruolo nuovo

IL RITIRO

L'ex portiere nerazzurro non ha ricevuto nessuna offerta importante e ha deciso di smettere

Samir Handanovic ha deciso di dire basta, lasciando il calcio giocato. Dopo l'addio all'Inter non ha ricevuto offerte soddisfacenti che gli permettessero di continuare la sua lunga carriera fatta di 566 partite in Serie A, 380 delle quali in nerazzurro. Il portiere sloveno è l'estremo difensore più presente della storia dell'Inter, più di un mito come Walter Zenga, ed è il decimo assoluto nella storia del club.

Si era parlato di un possibile approdo alla Lazio ma, visto che l'accordo non si è concretizzato e non si sono prospettate soluzioni esaltanti, Handanovic ha deciso di smettere. Lo sloveno avrà un nuovo incarico che gli permetterà di rimanere all'Inter come collaboratore, proseguendo la sua avventura nel mondo del calcio con un ruolo non tecnico.