Serie A femminile: Fiorentina-Milan 4-3, vincono Genoa e Sassuolo

La terza giornata della Serie A Women Athora 2025-26 si apre con tre vittorie casalinghe. Quella più spettacolare matura in Fiorentina-Milan 4-3: sblocca Severini su rigore, Soffia e Renzotti (doppietta) sembrano lanciare due volte le rossonere, ma Janogy (due gol) e Tryggvadóttir ribaltano tutto a tempo quasi scaduto (94' e 97'). Successo interno storico per il Genoa, capace di superare 3-1 la Ternana Women e conquistare la sua prima vittoria in Serie A Women; decisiva la prova da MVP di Hilaj (un gol e un assist), ma anche le reti del duo Lipman-Monterubbiano, mentre Pellegrino Cimò va a segno per le rossoverdi. Tre punti davanti al pubblico amico pure per il Sassuolo, visto l'1-0 sul Como Women siglato da Eto; neroverdi che salgono pertanto al sesto posto (con 4 punti). Domenica le altre tre sfide di giornata. A cominciare dal big match Lazio-Juventus. Imperdibile poi lo scontro al vertice Napoli Women-Roma, mentre a chiudere il turno sarà la sfida Inter-Parma.