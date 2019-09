E' un'Inter da record anche nei conti: ricavi a +20%

IL BILANCIO

Mentre l'Inter di Conte vola in campionato, il club nerazzurro può sorridere anche fuori dal campo. Per la prima volta è stato sfondato il muro dei 400 mln di ricavi: nella stagione 2018/19 il fatturato, comprese le plusvalenze, è stato di 415, +20% rispetto ai 346 dell’esercizio 2017/18. A far la differenza gli introiti Champions. Il bilancio si è chiuso con una perdita in linea con quanto previsto dagli obblighi legati al Fair Play Finanziario.

Al netto delle plusvalenze è stato sfondato il muro dei 350 milioni di euro, migliorando dunque i 297 milioni fatto registrare lo scorso anno. Dopo il primato nel fatturato della scorsa stagione, il precedente record era firmato 2009/10, l’anno del Triplete, quando il club aveva avuto 323,5 milioni di euro di ricavi. Per quanto riguarda la perdita, al netto dell’esercizio 2013/14 (in cui il segno positivo derivava da una plusvalenza per conferimento di un ramo d’azienda), il -17,7 milioni del 2017/18 si tratta del miglior risultato dal 2002/03, quando l’esercizio chiuse a -17 milioni.

Come riporta 'Calcio e Finanza', sono in crescita in particolare i ricavi da sponsor nella stagione 2018/19, come emerge dalla relazione sui nove mesi di Inter Media and Communication, la società attraverso cui il club nerazzurro ha emesso il bond da 300 milioni. Per il bilancio chiuso lo scorso 30 giugno l’Inter attende infatti 284,8 milioni di ricavi, con una crescita di circa il 20% rispetto alla stagione 2017/18. In forte crescita sono i i contratti dall’Asia: 98 milioni circa.

Dai diritti tv l’Inter attende 157,6 milioni di ricavi, di cui 94 milioni dalla Serie A e 49 milioni dall’Uefa. L'approvazione del bilancio verrà ratificata alla fine del prossimo mese dall'assemblea dei soci.