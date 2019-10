E Spalletti tuonò con Marotta: "Se date 12 milioni a Conte..."

"Se Conte prende 12 milioni, a me dovete darne almeno 5". Queste le parole che Luciano Spalletti avrebbe urlato all'ad dell'Inter Beppe Marotta in una telefonata avvenuta lunedì. A rivelare il retroscena della trattativa tra il tecnico toscano, cercato dal Milan per sostituire Giampaolo in panchina, e il club nerazzurro per la rescissione del contratto in scadenza nel giugno 2021, è il quotidiano 'La Stampa' nelle sue pagine sportive.