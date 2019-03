È derby Champions: Milan per ipotecare il 3° posto, ma l'Inter vuole mettere la freccia

17/03/2019

La sconfitta della Roma ha aperto scenari interessanti per il derby di questa sera, appuntamento a San Siro alle 20:30, tra Milan e Inter. I rossoneri e i nerazzurri hanno un'occasione unica per ipotecare il terzo posto che vuol dire Champions League. Senza la pressione dei giallorossi, che in classifica rimangono distanti rispettivamenti 4 e 3 punti, la stracittadina potrebbe essere anche più spettacolare: Gattuso e Spalletti ora possono giocarsela a viso aperto senza fare calcoli.



La cornice è quella dei grandi appuntamenti: San Siro sarà esaurito in ogni ordine di posto, più di 75mila persone per 5,7 milioni di euro d'incasso che vuole dire record per la Serie A. Un ambiente che non si vedeva da diverso tempo, questo derby vale l'Europa e lo sanno bene tutti. Il Milan potrebbe dare una mazzata alla stagione dei nerazzurri e consolidare il terzo posto in classifica andando a +4. Per i rossoneri anche la voglia di vendicare la sconfitta dell'andata arrivata in extremis per mano di Icardi, lui che ha fatto tanto discutere nell'ultimo periodo e che non ci sarà. Dall'altra parte c'è un'Inter ferita in piena crisi, ma non ancora morta. E proprio per questo è ancora più temibile come ha ricordato Gattuso in conferenza. Spalletti sogna il sorpasso anche per puntellare la sua panchina.