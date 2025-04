Dumfries, doppietta da record: "Ecco la vera Inter, sono orgoglioso. Ora tutto è possibile"

Denzel Dumfries è tornato. L'esterno olandese, reduce da infortunio, è entrato nella storia dell'Inter: è il primo giocatore nerazzurro a realizzare una doppietta in una semifinale di Champions League. "Abbiamo fatto una bella gara, dopo tre sconfitte si è vista la vera Inter - ha detto ai microfoni di Prime dopo il 3-3 a Barcellona nella semifinale di andata - Abbiamo giocato con il cuore, sono orgoglioso. Ora pensiamo al Verona e poi al Barcellona". Per lui a fine gara è arrivato il premio di MVP della sfida: "Io voglio vincere ma abbiamo fatto una buona partita e ora è tutto aperto per il ritorno a San Siro. Sono contento, è stato un infortunio difficile per me ma adesso sono tornato. Ora guardiamo avanti e sempre forza Inter. Tutto è possibile, siamo forti e dobbiamo dimostrarlo in ogni gara. Come si batte il Barcellona? È un segreto...".