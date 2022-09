Deulofeu avvisa il Barça: "Barella lo Xavi dell'Inter, Lukaku fenomeno"

© Getty Images

Gerard Deulofeu dà i giudizi sui calciatori dell'Inter, prossimi rivali in Champions del Barcellona. "Barella è lo Xavi dell'Inter, fatte le dovute proporzioni. Vuole vincere, vuole portare in alto l'Inter. Per me un fenomeno. L'altro giorno gli ho chiesto la maglia - ha detto l'attaccante dell'Udinese al Mundo Deportivo -. Contro di noi ha segnato una grande punizione, è la bandiera dell'Inter". Su Lukaku: "Il mio ex compagno all'Everton. È un fenomeno, gli ho fatto tanti assist. È una bestia, devi controllarlo molto. Un po' meno fuori area, ma in area devi controllarlo, perché è attaccante nato".