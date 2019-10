Derby d'Italia, Tapiro d'oro ad Antonio Conte

IL "PREMIO"

Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro ad Antonio Conte per la sconfitta dell’Inter contro la Juve, che è costata ai nerazzurri il primo posto in classifica. "Cosa è successo? I ragazzi non hanno fatto quello che voleva?, ha chiesto l'inviato di Striscia la notizia. "Abbiamo perso, loro si sono dimostrati una squadra molto forte", ha risposto l’ex giocatore e allenatore della Juventus.

"Voleva essere il Conte di Montecristo per vendicarsi della Juve?", gli ha chiesto poi Staffelli. "Non ho bisogno di nessuna vendetta - ha replicato il tecnico dell'Inter -. Ora lavoriamo per far andare bene le cose". Infine una battuta sulla petizione dei tifosi juventini per far rimuovere la "stella" a lui dedicata nella Hall of Fame dello stadio della Juventus: "La stella cometa? Ma sì, sono ragazzi".

