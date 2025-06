Dalle parole ai fatti, niente ipocrisie: se l'Inter vuole tenersi Inzaghi sa cosa deve fare

La debacle in Champions, con la pesante delusione umana e professionale, incide solo relativamente. Una sconfitta, per quanto pesantissima, si elabora, come ogni "lutto" sportivo. Serve tempo per suturare la ferita, ma servono anche nuove prospettive per ricaricarsi. Di certo, in questo caso, non è questione di soldi. L'ingaggio non è chiaramente il tema centrale, ma neppure collaterale. E' un tema assolutamente marginale: se l'offerta dell'Al Hilal è fuori mercato, anche qualsiasi altra proposta da parte di club di Premier League è impareggiabile.