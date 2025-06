Inter, una sola certezza: al Mondiale per Club con l'allenatore del 2025/26

Niente soluzione-ponte, dunque, soprattutto se Inzaghi accettasse le lusinghe dell'Arabia. A quel punto il club si dirotterebbe immediatamente alla ricerca del sostituto per poter far partire subito il nuovo corso, visto che il Mondiale per Club è un torneo al quale Oaktree tiene moltissimo, sia per questioni di... territorio (visto che si svolge in America) sia per ragioni economiche (il montepremi messo in palio dalla Fifa è di un miliardo di euro, che sarà distribuito tra le 32 partecipanti).