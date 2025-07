Hanno risposto in migliaia all'appello dei gruppi della curva sud per un raduno "giallorosso" a Piazza Navona. L'occasione è quella dei 98 anni della società giallorossa. L'appuntamento era fissato per le ore 22:00 ma già dalle otto di sera centinaia di persone hanno riempito Piazza Navona. Tutto si sta svolgendo con regolarità sotto lo sguardo stupito e divertito dei turisti.