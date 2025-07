Eurodonne, maxischermo per Inghilterra-Italia al MAXXI di Roma

Martedì sera, tra l'Italia e lo Stade de Genève, ci sarà una connessione ancora più diretta. Il MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI Secolo di Roma, che ospita attualmente la mostra 'STADI - Architettura e mito' patrocinata dalla FIGC, diventerà infatti Casa Azzurre powered by adidas, un evento ideato per vivere le emozioni di Inghilterra-Italia, semifinale dell'Europeo che vedrà impegnate in Svizzera le Azzurre di Andrea Soncin. Un'Italia che sta facendo sognare un Paese intero e che anche martedì sarà sostenuta da milioni di telespettatori, anche da Casa Azzurre, dove gli utenti iscritti alla community di Vivo Azzurro potranno radunarsi già dalle ore 19, per un aperitivo offerto dai partner della Figc, con la possibilità prima della partita di visitare la mostra 'STADI - Architettura e mito'. Alle ore 21 ci si sposterà tutti davanti al maxischermo, compresi anche dei tifosi speciali: saranno infatti presenti i parenti di alcune calciatrici, che avranno la possibilità di sostenere Girelli e compagne al fianco di Patrizia Panico - monumento del calcio italiano, dal 2015 'hall of famer', nonché detentrice del record di presenze in Nazionale femminile (153) - sognando di vivere un'altra notte magica in questa estate Azzurra.