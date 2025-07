Inter, nuova partnership triennale con BYD

Nuova partnership per l'Inter. La società ha infatti annunciato l'accordo fino al 2028 con il Gruppo BYD, azienda cinese attiva nel settore dei veicoli elettrici e delle soluzioni di mobilità sostenibile. L'intesa prevede che BYD diventi Global Automotive Partner del club nerazzurro. La collaborazione, a carattere globale, coinvolgerà i marchi BYD e DENZA e si inserisce all'interno della strategia di espansione del gruppo automobilistico nel mercato europeo. L'accordo prevede, tra le altre cose, la fornitura di circa 70 veicoli elettrici e plug-in al top management, allo staff tecnico e ai giocatori della prima squadra dell'Inter. "Siamo entusiasti di collaborare con FC Internazionale. L'Inter ha una vasta base di tifosi in tutto il mondo, il che rappresenta una naturale affinità con i marchi del nostro gruppo, BYD e DENZA", ha dichiarato Stella Li, Vicepresidente Esecutiva di BYD. "Siamo estremamente soddisfatti di annunciare questa partnership, che unisce due brand globali accomunati dalla costante spinta verso il futuro e dalla ricerca dell'eccellenza", ha commentato Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di FC Internazionale Milano. Nell'ambito della collaborazione, l'Inter riceverà inizialmente una versione personalizzata della BYD Sealion 7, modello elettrico di punta del marchio, che sarà resa disponibile anche al pubblico in edizione limitata. Sono inoltre in fase di definizione programmi dedicati per l'acquisto e il noleggio delle vetture BYD da parte dei tifosi nerazzurri, che verranno presentati nelle prossime settimane.