Correa-Inter, siamo ai titoli di coda: rottura con Inzaghi, il Tucu si svincolerà a luglio

All'Inter, del resto, l'ex Lazio non ha certo brillato, collezionando più infortuni che gol. Una situazione non più sostenibile anche per Simone Inzaghi, che aveva nel 2021 scommesso sul giocatore, acquistato per 33 milioni, e che è rimasto molto deluso dal suo scarso rendimento e dalla sua fragilità fisica. Un mix che ha trasformato l'avventura nerazzurra di Correa in un flop senza speranze di rinnovo.