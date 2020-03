Coronavirus, i tifosi dell'Inter snobbano l'emergenza: in 300 ad Appiano

Juventus-Inter si giocherà a porte chiuse per l'emergenza coronavirus, ma il Covid-19 evidentemente non spaventa i circa trecento tifosi dell'Inter che alla vigilia del match scudetto contro la Juve hanno raggiunto Appiano Gentile per aspettare la squadra all'uscita dell'impianto sportivo e far sentire ai giocatori la loro vicinanza con cori, sciarpe, bandiere e fumogeni. Tutto si è svolto in un clima di allegria davanti ad alcuni poliziotti, ma in un momento in cui si cerca di tutelare la salute di tutti con le porte chiuse, a molti non è sembrata un’idea particolarmente azzeccata.