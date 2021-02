Conte: "Inter la mia sfida più dura, vorrei restare a lungo"

L'INTERVISTA

Il tecnico nerazzurro: "Mandarmi via dopo l'eliminazione Champions avrebbe facilitato il lavoro degli avversari. Per la Nazionale porta sempre aperta"

Antonio Conte e l'Inter, un rapporto che qualcuno avrebbe voluto interrompere dopo l'eliminazione dalla Champions League: "Da avversario voglio ammazzare, intendo sportivamente, il mio nemico: mandarmi via avrebbe facilitato gli altri". Il tecnico nerazzurro si racconta: "L'Inter è la sfida più difficile della mia carriera. Restare a lungo? Dare la propria impronta e restare tanti anni è la cosa più bella per un allenatore". Getty Images

"Mi avevano sconsigliato l'Inter ma mi piacciono le sfide, e l'esperienza alla Juve è stata importante per arrivare con il bagaglio costruito precedentemente. Sono arrivato molto più preparato" racconta l'ex ct.

Nell'intervista al Corriere della Sera, Conte spiega le difficoltà nel trasmettere la mentalità vincente: "Difficile cambiare il chip mentale ad una squadra che non vince da 10 anni, inconsciamente cerchi alibi e dai la colpa ad altri, non vedi i tuoi limiti. La differenza tra mentalità vincente o semplicemente campare è alzare la pressione, lavorare su ogni settore e non solo sui calciatori, e diventare un rompiscatole".

Complimenti al suo predecessore sulla panchina interista: "Allenatori bravi ce ne sono tanti, penso a Spalletti, che fa calcio. Il problema poi è rompere determinati equilibri per indirizzare la barca dove ti hanno chiesto di portarla, anche se qualcuno si può pentire di averti scelto".

Sul suo futuro: "Non so se vinceremo ma faremo di tutto per riuscirci e un allenatore, quando decide di sposare un progetto, è felice se ha la possibilità di lavorare a lungo nello stesso club. Mi piacerebbe ci fosse continuità in tutto". Ma c'è una variabile... azzurra: "Se penso alla Nazionale mi vengono i brividi, la mia porta per l'Italia sarà sempre aperta".