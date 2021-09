Conte-Inter, addio per visioni diverse sul progetto. Metà ingaggio la buonuscita

L'Inter e Antonio Conte si sono detti addio per "diverse visioni sul progetto tecnico per il futuro della Società". È quanto emerge dal verbale dell'Assemblea dei soci nerazzurri andata in scena lo scorso 8 luglio. Come raccontato da "Calcio e Finanza" che ha avuto accesso ai documenti, per la risoluzione del contratto al tecnico salentino è stata corrisposta circa la metà dell'ingaggio dell'accordo per la stagione 2021-2022.

Getty Images