Como, Cordoba coinvolto in un incidente: ferito un motociclista

Ivan Cordoba è rimasto coinvolto in un violento incidente in centro a Como. Il Suv dell'ex difensore dell'Inter, un Range Rover, giovedì sera si è schiantato contro uno scooter in via Napoleona, in prossimità di piazzale Camerlata. Secondo quanto riferisce "Qui Como", nell'impatto sarebbe rimasto gravemente ferito un motociclista 57enne, che non sarebbe in pericolo di vita. Al momento non è ancora chiara la dinamica dello schianto, che ha provocato anche pesanti disagi alla circolazione. Sul posto è intervenuta la polizia locale.