Cies, Lukaku sesto nella classifica dei più impiegati nel 2020. Ma Eriksen primo per presenze!

Stacanovista Lukaku. L'attaccante dell'Inter è infatti al sesto posto della classifica dei giocatori - portieri esclusi - che nel 2020 sono stati più minuti in campo: 4.144. Lo speciale ranking, stilato dal CIES Football Observatory, è guidato dal difensore centrale del Manchester United Harry Maguire con 4.745 minuti (53 partite), che precede il difensore del Manchester City Rúben Dias (4.344) e l'asso del Barcellona Leo Messi (4.293 minuti). Quarta e quinta piazza sono occupate rispettivamente dal trequartista dello United Bruno Fernandes (4.164 minuti) e dal terzino brasiliano Bruno Pacheco del Ceará (4.162). Se si considera invece il numero delle partite giocate, ecco la sorpresa. Davanti a tutti c'è infatti il centrocampista dell'Inter Christian Eriksen con 54 gare. Nonostante, in termini di minuti, il danese non figuri neanche tra i primi mille.