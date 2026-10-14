Champions, le 'quote' per Top-8 e Playoff: per Inter e Napoli la soglia ottavi si è fatta proibitiva

LE SOGLIE STORICHE PER LA TOP-8 E PER I PLAYOFF

Da quando è entrata in vigore la nuova formula, il passaggio diretto dalla League-Phase agli ottavi ha come discrimine quota 16 punti. Nella stagione 2024/25 fu l’Aston Villa a chiudere la Top8, con Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern e Milan prime delle 'escluse' e dirottate ai play-off ferme a 15 punti. L'anno scorso il dato è stato confermato: l'ultimo posto utile fu del Manchester City, sempre a quota 16, con il Real a guidare il gruppo delle squadre ai play-off con 15 punti. Per centrare gli spareggi, invece, due anni fa la soglia fu a 11 punti (Bruges 24esimo), nel 2025/26 è scesa fino a 9 punti, quelli conquistati dal Benfica. Il tutto tenendo conto dei gol fatti e della differenza reti che, come detto, possono risultare decisivi.