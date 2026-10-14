Inter, le cifre del disastro difensivo: ha preso il doppio dei gol rispetto all'anno scorso

Akanji sembra meno attento dell'anno scorso, Bastoni sembrava recuperato del tutto e contro il Bruges è stato negativo al massimo, Pavard ha voluto restare a tutti i costi ma si trova spesso in difficoltà, Stones si è infortunato subito come del resto gli è successo spesso negli ultimi anni. Presi singolarmente, i difensori interisti hanno buone doti tecniche, l'impressione è che manchino due caratteristiche: la compattezza del reparto e l'animus pugnandi, lo spirito da combattenti che l'anno scorso veniva impersonato da Acerbi e De Vrij. Attenzione: questo non significa che sia stato un errore non rinnovare il contratto ai due senatori. Significa semplicemente che andava preso almeno un difensore con quelle caratteristiche, uno di quelli che se si accorge di qualche distrazione, sale di trenta metri, dà una stecca all'avversario più pericoloso, si becca il cartellino giallo senza fiatare e tornando indietro dice ai compagni: "Ecco come si fa". L'Inter lo aveva in mano, ed era Cuti Romero. L'ha lasciato libero di andare all'Atletico Madrid. E il vecchio amico Cholo ringrazia di cuore.