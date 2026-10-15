Le mosse tattiche di Chivu: pressing alto e coperture preventive per registrare l'Inter

Senza centrali bravi a difendere con baricentro basso (Stones ora infortunato è l'unico in rosa a poter sopperire a quel che facevano Acerbi e De Vrij), l'Inter è costretta a mantenere una linea difensiva alta e proattiva. Non è escluso, vedendo il mercato fatto e le prime partite stagionali, che questo modo di giocare sia stato studiato appositamente ma, almeno per ora, non ha funzionato. E non è solo questione di Champions visto che in Serie A è vero che l'Inter è prima senza sconfitte ma ha dovuto troppo spesso rincorrere e ribaltare, con conseguente ulteriore dispendio di energie fisiche.