Cessione Inter, Bc Partners si allea con Gianluca Vialli

LA TRATTATIVA

Un nuovo soggetto scende in campo come consulente sul possibile passaggio azionario della società nerazzurra nella trattativa tra Bc Partners e il gruppo Suning. Si tratta della società Tifosy Ltd, piattaforma britannica di crowfunding sportivo e di consulenza su temi di finanza straordinaria fondata da Fausto Zanetton, ex-banker di Morgan Stanley, e dall'ex campione di calcio, Gianluca Vialli. Lo riporta il Sole 24 Ore. Getty Images

Ad assistere il responsabile di Bc Partners Nikos Stathopoulos nelle trattative sarebbero, secondo indiscrezioni, Marco Re, ex Cfo della Juventus, e Fausto Zanetton. La società britannica ha già grande esperienza nel settore delle operazioni di finanza straordinaria nel settore calcio, visto che ha agito come advisor nel recente acquisto del Pisa ed è stata al centro delle trattative (poi sfumate) con il patron della Sampdoria, Massimo Ferrero, per l'acquisto del club blucerchiato.