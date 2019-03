Cassano attacca Wanda Nara: "Tutto questo disastro l'hai creato tu. Se Icardi vuole giocare, giochi"

04/03/2019

"Le sceneggiate le facevo a 20 anni, se Icardi vuole giocare, giochi - ha proseguito Cassano - Ora è una situazione di non ritorno. A giugno in un modo o nell'altro deve andare via. Io a 20 anni ero vice capitano a Roma, Spalletti mi ha detto che non l'avrei più fatto perché non ero un esempio: aveva ragione. Poi mi ha spiegato cose che lui voleva, ha fatto bene. Se ha fatto così con Icardi, c'è un motivo. Se non torna a giocare, a giugno deve andare via".