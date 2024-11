Calhanoglu "ostaggio" della Turchia: l'Inter lo aspetta per valutare l'infortunio

Per il momento, quindi, ci si deve accontentare di quel che arriva dalla Turchia. Che non vi siano lesioni è certamente una notizia confortante, quel che semmai preoccupa è proprio che la parte dolente è la stessa che lo ha costretto ai box in campionato. Insomma, la più classica delle ricadute, soprattutto in un punto fastidioso che, in genere, guarisce completamente in tempi non brevissimi. Il rischio, per dirla com'è, è che Calhanoglu possa trascinarsi il problema per qualche tempo, giocandoci su appena il dolore si affievolisce ma con la spada di Damocle di un'infiammazione costante. Ma questo è ovviamente un discorso molto prematuro che lo staff medico dell'Inter analizzerà nei prossimi giorni.



Intanto Calha resta dov'è. Non si allenerà, non giocherà e svolgerà le terapie necessarie. Mercoledì, al suo ritorno, si capirà se sarà bastato a recuperarlo oppure no.