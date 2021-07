Calhanoglu: "Grande voglia di Inter, Pioli unico che mi voleva tanto al Milan"

IL NUOVO ACQUISTO

Le parole del turco: "Non sono il primo né sarò l'ultimo a passare da rossoneri a nerazzurri, sono i tifosi a fare rumore"

Primi giorni con la maglia dell'Inter, seppur quella di allenamento, per Hakan Calhanoglu che torna sul passaggio dal Milan ai nerazzurri: "Si è svolto tutto velocemente, mi hanno chiamato Ausilio e Inzaghi: se ti vuole una squadra che è già forte, c'è grande voglia di andarci". Il saluto alla ex squadra: "Non sono il primo né sarò l'ultimo a passare dall'Inter al Milan, volevo solo guardare in avanti con grande rispetto per i rossoneri. Poi i tifosi fanno rumore, è normale". inter.it

Calhanoglu, parlando a Dazn, ringrazia Pioli: "Ha fatto un grande lavoro con me, mi ha lasciato giocare nel mio ruolo e per questo ho creato tante occasioni e fatto tanti assist. Devo dirgli grazie veramente. Lui era l'unico che mi voleva tanto al Milan, ci siamo parlati molte volte ma poi ha rispettato la mia decisione e mi ha fatto gli auguri".

Ora sarà allenato da Simone Inzaghi: "Alla Lazio ha giocato con Luis Alberto nel mio ruolo, e io e lo spagnolo siamo simili in qualcosa. Mi piace l'attenzione del mister, come mi parla, come ci sentiamo". Lukaku e Lautaro aspettano i suoi assist: "Non vedo l'ora di giocare con loro, prima dovremo conoscerci ma poi vogliamo divertirci".

Calhanoglu poi parla di Eriksen: "Grande rispetto per lui, un giocatore che mi piace molto. Lo conosco tramite Kjaer, ne ho parlato con lui, gli ho chiesto subito di quanto successo. Speriamo di rivederlo presto per abbracciarlo". Infine sul numero di maglia scelto: "La 20 perché ho sempre avuto la 10 che però adesso è di Lautaro: quindi ho fatto 10+10".