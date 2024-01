Inter, Calhanoglu con la febbre ma non preoccupa verso il Verona

verso inter-verona

Il turco è tornato a casa dopo l'allenamento per qualche linea di febbre. Personalizzato per Dimarco e Lautaro

Inter al lavoro in vista del match di sabato (alle 12.30) contro il Verona, decisivo per mantenere il margine sulla Juventus nell'ultimo turno del girone di andata del campionato e quindi conquistare l'effimero ma statisticamente significativo (il 67% delle volte in Serie A poi è arrivato lo scudetto a fine anno) titolo di campione d'inverno. Per Simone Inzaghi un piccolo campanello d'allarme visto che Hakan Calhanoglu dopo la seduta è tornato a casa per qualche linea di febbre, non c'è comunque particolare apprensione attorno alla situazione del centrocampista turco anche se ovviamente andrà capita l'evoluzione nei prossimi giorni.

Allenamento personalizzato, come da programmi, per Lautaro Martinez e Federico Dimarco. C'è maggiore ottimismo per il capitano argentino, che viaggia verso la convocazione anche se non è detto che partirà titolare, anzi è più probabile che Inzaghi schieri dall'inizio Arnautovic assieme a Thuram con il Toro pronto a subentrare. Ancora da monitorare, invece, la situazione dell'esterno sinistro: anche se Carlos Augusto ha dato qualche segno di stanchezza contro il Genoa, i nerazzurri vogliono andare coi piedi di piombo con Dimarco in un momento così delicato della stagione, con tanti impegni e la Supercoppa Italiana (dal 18 gennaio, esclusiva Mediaset) in vista.

Vedi anche inter Inter, Calhanoglu fisso sull'obiettivo: "Ora è tempo di lavorare sodo per il 2024"