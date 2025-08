Bayern, frattura e lungo stop per Pavlovic

Lungo stop per Aleksandar Pavlovic, centrocampista del Bayern Monaco, operato dopo una frattura all'orbita oculare riportata ieri durante un allenamento. Il club bavarese non ha specificato la dinamica dell'incidente, limitandosi a comunicare che il giocatore "sta affrontando un periodo di stop". Nonostante i 21 anni Pavlovic, considerato uno dei migliori mediani al mondo, ha già dovuto fermarsi diverse volte per infortuni e malattie. Nella sua stagione d'esordio (2023-2024) ha contratto una tonsillite che gli ha impedito di partecipare ai successivi europei con la nazionale tedesca. L'anno scorso ha riportato una frattura della clavicola e si è ammalato di mononucleosi.