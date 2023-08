Cagliari-Inter: probabili formazioni e ultime notizie

alle 20.45

I nerazzurri devono vincere per tenere il passo di Milan e Napoli. Inzaghi conferma la formazione che ha battuto il Monza

L'Inter vuole dare seguito alla vittoria della prima giornata contro il Monza ma a Cagliari non sarà facile per i nerazzurri: la squadra di Claudio Ranieri cerca un altro risultato prestigioso dopo il buon pareggio ottenuto sul campo del Torino. Simone Inzaghi pensa a confermare l'undici di San Siro, anche se restano un paio di ballottaggi, soprattutto quelli che portano a Frattesi-Mkhitaryan e Thuram-Arnautovic.

Le vittorie di Milan e Napoli impongono ai nerazzurri di tornare dalla Sardegna con i tre punti sia per tenere il passo in testa al campionato sia per approfittare, in chiave qualificazione Champions, dei passi falsi di Juve, Lazio, Roma e Atalanta. Per fare questo, Inzaghi vuole andare sul sicuro: senza Pavard, per il quale resta fiducia, e senza il recupero di Acerbi, tocca a Darmian stringere i denti (comunque l'acciacco post Monza è stato superato) con de Vrij e Bastoni a completare il terzetto di fronte a Sommer.

Confermati Dumfries e Dimarco sugli esterni, in mezzo Frattesi conserva una speranza di partire titolare anche se l'equilibrio che garantisce Mkhitaryan pone l'armeno favorito dal primo minuto assieme ai titolarissimi Barella-Calhanoglu. Davanti non si tocca il capitano Lautaro, il cui compagno dovrebbe ancora essere Thuram, anche per affinare l'intesa, ma attenzione ad Arnautovic che nel primo turno di campionato ha avuto un grande impatto entrando dalla panchina. Non ancora disponibile Sanchez.

Ranieri schiererà a specchio il suo Cagliari, un 3-5-2 solido che davanti proporrà ancora Oristanio: il giocatore ha stregato il mister romano, che lo ha schierato anche col Toro e in Coppa Italia, e sarà un osservato speciale visto che il cartellino appartiene proprio all'Inter. "Voglio un Cagliari più pratico che bello" ha spiegato Ranieri in conferenza, a conferma che per i nerazzurri si preannuncia partita ruvida.

LE PROBABILI FORMAZIONI