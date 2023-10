Bisseck: "Inter, ho la giusta pazienza per diventare uno dei più forti"

Sin qui solo sette minuti giocati, tra l'altro nella prima partita stagionale contro il Monza, per Yann Bisseck. Il difensore tedesco, arrivato all'Inter dall'Aarhus per una cifra vicina ai 7 milioni di euro, non ha però fretta: "Sapevo che avrei dovuto avere pazienza e lavorare per inserirmi perché sono uno dei più giovani in rosa. Già all'inizio degli allenamenti ho capito che non potevo nemmeno pensare di giocare, prima devo dimostrare a Simone Inzaghi che sono un'alternativa per il gioco della squadra. A essere sincero non ci ero abituato, nelle mie squadre precedenti sapevo che sarei stato titolare".