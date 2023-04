Benfica: "Inter, chiediamo scusa per i nostri tifosi: eventi che ripudiamo"

Due giorni dopo il ritorno dei quarti di finale che ha sancito la qualificazione dell'Inter alla semifinale di Champions League e l'eliminazione del Benfica, il club lusitano ha ufficialmente fatto le proprie scuse ai nerazzurri per alcuni incidenti causati dai tifosi portoghesi e verificatisi prima e durante il match. "Il Benfica informa di aver inviato una lettera all’Inter esprimendo il proprio rammarico e scusandosi per gli incidenti accaduti durante la partita di Champions League. Il calcio che vogliamo non prevede questo tipo di situazione, che ripudiamo e non è in linea con i valori e i principi del club".