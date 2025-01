Anche l'Inter si muove per l'Under 23: al via la prossima stagione a Sesto o Monza

E' sempre stato un pallino di Beppe Marotta, che ha inaugurato con la Juventus la nascita italiana di una seconda squadra. Ora anche l’Inter è pronta per l'avventura di un'Under 23 da far partecipare alla Serie C 2025/26. L'idea, oltre a essere nelle corde del presidente nerazzurro, è un progetto che sta a cuore anche alla proprietà, il fondo statunitense Oaktree, che tiene particolarmente al rafforzamento del vivaio.