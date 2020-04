Altobelli: "Lautaro resti qui e l'Inter prenda Messi"

INTER

"Se Lautaro ha voglia di giocare con Messi, perché l’Inter non propone a Leo di venire a giocare a Milano?". 'Spillo' Altobelli elogia l'attaccante nerazzurro per non aver lasciato Milano in questo periodo di emergenza coronavirus, lo implora a restare e invita la società a non rinunciare al suo gioiello. "Capisco gli possa far piacere che lo cerchino i club come il Barcellona. Ma mi sento di dirgli questo: l’Inter oggi è tornato ad essere un club che vuole vincere. Resti qui, allora, Lautaro. E vinca con l’Inter", il consiglio all'attaccante argentino.

Poi il messaggio a Zhang e il riferimento alla clausola da 111 milioni: "Se l’Inter è arrivata a spendere così tanto la scorsa estate per Lukaku vuol dire che non ha problemi finanziari di alcun tipo - ha continuato Altobelli in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport' - Cosa gli cambia incassare una grande cifra per poi veder partire il suo pezzo forte? L’Inter può permettersi di rinunciare a qualsiasi offerta".