Alibaba in soccorso di Suning: futuro dell'Inter tutto da decifrare

Novità in arrivo per il gruppo Suning, in gravi difficoltà economiche in Cina. Come riporta Bloomberg, un consorzio guidato da Alibaba Group e dal governo della provincia dello Jiangsu sarebbe vicino a un accordo per l’acquisto di una partecipazione nel ramo di vendita al dettaglio dell’impero di Zhang Jindong. Le conseguenze sull'Inter sono tutte da decifrare e non si può escludere la cessione del club.

Getty Images