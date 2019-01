Addio all'Inter? Skriniar attacca la stampa slovacca: "M..."

09/01/2019

Sfogo per Milan Skriniar contro la stampa slovacca che ha scritto di un possibile addio all'Inter. Il difensore ex Sampdoria non l'ha presa bene e su Instagram ha attaccato senza tanti giri di parole: "Scrivete cose delle quali non sapete nulla, siete delle m...e. Ora fateci un articolo su questo". Lo slovacco ha così smentito le voci della sua cessione che circolano da qualche giorno dopo il più che probabile arrivo di Godin in nerazzurro.